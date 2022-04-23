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Ударами с воздуха уничтожены две роты ВСУ

11:16
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Подбит один украинский самолёт

Российские военные уничтожили за минувшие сутки до двух рот личного состава ВСУ. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 военных объектов Украины, об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны опубликовало новый список потерь украинской армии

Среди уничтоженных объектов – семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Также за ночь российские силы ПВО сбили в Харьковской области самолёт Су-25, а над территорией Украины уничтожены 15 беспилотников.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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