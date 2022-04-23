Ударами с воздуха уничтожены две роты ВСУ

Подбит один украинский самолёт

Российские военные уничтожили за минувшие сутки до двух рот личного состава ВСУ. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 военных объектов Украины, об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов – семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. Также за ночь российские силы ПВО сбили в Харьковской области самолёт Су-25, а над территорией Украины уничтожены 15 беспилотников.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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