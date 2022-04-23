Комбинат "Азовсталь" надёжно заблокирован по всему периметру

Боевики не уйдут живыми

В Мариуполе российские военные надёжно контролируют периметр промзоны завода "Азовсталь", где блокированы националисты. Как отметили в Минобороны, единственный шанс для боевиков сохранить жизнь - сдаться в плен. Для этого действуют круглосуточные гуманитарные коридоры. Пока же неонацисты не проявляют готовности сложить оружие и лишь предпринимают тщетные попытки прорвать окружение.

Военнослужащие армии ДНР и российская армия в наступление не идут. Они закрепились и контролируют выходы с территории завода для того, чтобы в случае попытки вооруженного прорыва уничтожить все бандгруппы. Приказ командования выполнен полностью.

Территория завода заблокирована. Контролируется весь периметр забора предприятия. Перекрыты и простреливаются дороги, ведущие в город. Боевики сдаваться отказываются. Стреляют своим же в спину. Выбраться удаётся единицам, сообщает "ТВ Центр".

На территории завода фиксируется передвижение живой силы. И периодически, небольшими группами, украинские подразделения пытаются прорвать блокаду. Такие попытки ещё не разу не завершились успехом, всех ликвидировали. На заводе есть и иностранные наёмники. Они на передовую не лезут - берегут свои жизни заставляя воевать украинцев.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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