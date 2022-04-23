США готовят на Украине провокацию с ядерным и химическим оружием

Об этом заявили в Минобороны России

Вашингтон готовит на Украине провокации для обвинения России в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По словам военного, этот план стал реакцией на успехи России в спецоперации по защите граждан Донбасса.

"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке США провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.

Соответствующие вбросы в информационное пространство уже сделаны, причём, на самом высоком уровне. Кириллов напомнил, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 февраля заявила о намерении России использовать под чужим флагом химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мира.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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