В Москве появится храм в честь Живоначальной Троицы

Его строят в Чертанове

В столичном районе Чертаново возводят храм Живоначальной Троицы. Ход строительства в преддверии Пасхи проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Основные наружные работы завершены. Установлены оконные блоки и купол. Строители провели инженерные сети, наладили отопление. Территорию комплекса благоустроили. В настоящее время ведётся внутренняя отделка. К июлю установят иконостас, сообщает "ТВ Центр".

Храм рассчитан на 500 прихожан. Его возводят по индивидуальному проекту в стиле классических московских усадеб XIX века.

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