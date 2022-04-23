Рогозин назвал casus belli для начала Третьей мировой войны

Причиной может стать применение оружия в космосе

Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях применения противоспутникового оружия. Это, по мнению главы "Роскосмоса", может стать причиной начала Третьей мировой войны.

"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата - это Третья мировая война, то есть это casus belli однозначно совершенно", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также призвал не верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. В Штатах уже прошли необходимые испытания и поэтому они, как выразился Рогозин, изображают из себя голубя мира.

На этой неделе в Вашингтоне объявили о запрете на испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны взять на себя такие же обязательства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"