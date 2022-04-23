ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогозин назвал casus belli для начала Третьей мировой войны

14:13
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Причиной может стать применение оружия в космосе

Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях применения противоспутникового оружия. Это, по мнению главы "Роскосмоса", может стать причиной начала Третьей мировой войны.
Лавров сделал заявление о Третьей мировой войне

"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата - это Третья мировая война, то есть это casus belli однозначно совершенно", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также призвал не верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. В Штатах уже прошли необходимые испытания и поэтому они, как выразился Рогозин, изображают из себя голубя мира.

На этой неделе в Вашингтоне объявили о запрете на испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны взять на себя такие же обязательства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мини-шаттл X-37B
Мини-шаттл X-37B
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.