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Собянин поздравил соцработников с праздником

14:50
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Поддержку города получают более 4 миллионов москвичей

Более 30 лет социальная служба помогает москвичам в разных жизненных ситуациях. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети и поздравил её работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за искреннюю заботу и неравнодушие.
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Сегодня поддержку города получают более четырёх с половиной миллионов человек - каждый третий житель столицы. Мэр отметил, что помощь стала более адресной и комплексной.

Нуждающимся семьям с детьми предоставляют социальные выплаты. Потерявшим работу людям находят подходящие вакансии или обучают новым специальностям.

Для представителей старшего поколения открываются центры московского долголетия, сообщает "ТВ Центр".

За всем этим стоят чуткие и отзывчивые сотрудники городской службы занятости, социальных и реабилитационных центров.

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