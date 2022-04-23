Из Донбасса в Москву эвакуировали раненых детей

Они лечатся в лучших клиниках

Эвакуированные из республик Донбасса дети проходят лечение в Москве. Сегодня в Научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии маленьких пациентов навестили глава Минздрава Михаил Мурашко и президент НИИ Леонид Рошаль.

Сейчас на лечении находятся 20 детей. У большинства - осколочные ранения и травмы, полученные в результате обстрелов киевских силовиков. Всем им оказывают высококвалифицированную помощь. После операций пациенты проходят полный курс реабилитации под постоянным присмотром специалистов.

Как сообщил глава Минздрава, 12 детей из республик Донбасса также поступили в столичные клиники онкологии. Ещё четверо направлены в эндокринологические центры, сообщает "ТВ Центр".

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