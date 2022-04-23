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В Подмосковье вода размыла дороги к двум населённым пунктам

15:41
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Этой зимой было очень много снега

В 30 регионах страны из-за паводков Роспотребнадзор усилил контроль за очистными сооружениями и системами водоснабжения. Сложная ситуация в Луховицком районе Подмосковья: два населённых пункта отрезаны от административного центра.

Режим ЧС введён в Брянской области. В зоне подтопления - десятки посёлков. Размыты дороги, местами передвигаться можно только на лодках. Спасатели обходят дома, доставляют в пострадавшие районы продукты и медикаменты.

В Рязанской области из берегов вышла Ока. Сотрудники МЧС переправляют местных жителей на спецтехнике. Задействованы спасательные катера и вездеходы-амфибии, сообщает "ТВ Центр".

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