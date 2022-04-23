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Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня

14:44
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Это происходит каждый год перед Пасхой

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих. Появление огня перед Пасхой называют чудом. Благодатный огонь доставят специальным самолётом в Россию.

24 апреля православные христиане встретят Пасху. Сегодня в церквях по всей России освящают куличи и яйца для праздничного стола.

Основные торжественные богослужения по традиции проходят ночью, поэтому столичное метро и МЦК будут работать до двух часов.

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