Собянин утвердил гранты на развитие делового туризма в Москве

Это станет стимулом для развития отрасли

Сергей Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодёжного туризма. Согласно подписанному мэром документу, столичное правительство окажет финансовую поддержку мероприятиям в этой сфере, а также выделит средства для привлечения в Москву туристов старшего поколения.

Организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодёжного туризма смогут компенсировать свои расходы на сумму до 10 миллионов рублей.

Те туроператоры, которым удастся привлечь в Москву туристов старше 55 лет, получат тысячу рублей за каждого туриста. Правила получения компенсаций будут размещены на сайте welcome.moscow.

Решение о дополнительной поддержке станет стимулом для развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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