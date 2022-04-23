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Собянин утвердил гранты на развитие делового туризма в Москве

16:05
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Это станет стимулом для развития отрасли

Сергей Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодёжного туризма. Согласно подписанному мэром документу, столичное правительство окажет финансовую поддержку мероприятиям в этой сфере, а также выделит средства для привлечения в Москву туристов старшего поколения.
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Организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодёжного туризма смогут компенсировать свои расходы на сумму до 10 миллионов рублей.

Те туроператоры, которым удастся привлечь в Москву туристов старше 55 лет, получат тысячу рублей за каждого туриста. Правила получения компенсаций будут размещены на сайте welcome.moscow.

Решение о дополнительной поддержке станет стимулом для развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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