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Александр Мажуга: Количество бюджетных мест в вузах в этом году значительно увеличено

16:34
  • суббота
  • 23 апреля 2022

В этом есть заслуга "Единой России"

"Единая Россия" поддерживает увеличение бюджетных мест в магистратуре на 30 тысяч. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.
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Он отметил, что бюджетных мест в вузах в этом году стало больше согласно поручению президента и при поддержке единороссов. Дополнительно выделено 45 тысяч мест, сказал парламентарий. Это - возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР возьмёт на контроль ремонт студенческих общежитий. "Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране", - сообщил Мажуга.

Он также проинформировал, что законопроект о снижении бюрократической нагрузки для педагогов уже внесён в Госдуму.

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