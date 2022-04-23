Александр Мажуга: Количество бюджетных мест в вузах в этом году значительно увеличено

В этом есть заслуга "Единой России"

"Единая Россия" поддерживает увеличение бюджетных мест в магистратуре на 30 тысяч. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.

Он отметил, что бюджетных мест в вузах в этом году стало больше согласно поручению президента и при поддержке единороссов. Дополнительно выделено 45 тысяч мест, сказал парламентарий. Это - возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда.

Также он отметил, что партия вместе с МГЕР возьмёт на контроль ремонт студенческих общежитий. "Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране", - сообщил Мажуга.

Он также проинформировал, что законопроект о снижении бюрократической нагрузки для педагогов уже внесён в Госдуму.

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