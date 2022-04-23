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В Мариуполе националисты открыли огонь по месту сбора беженцев

18:01
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Пострадал российский военный

Националисты из украинского батальона "Азов" (запрещён в России) сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Засевшие на заводе "Азовсталь" боевики открыли огонь из миномётов по месту сбора беженцев.
В Мариуполе заработала мобильная связь

В результате провокации ранен военнослужащий России, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Организацией эвакуации занимались российские военные по просьбе вице-премьера Украины Ирины Верещук. Она просила отрыть сегодня гуманитарный коридор, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Жители Мариуполя планировали покинуть город и пришли к месту сбора -  торговому центру "Порт-Сити" на бульваре Шевченко. В этот момент по району был нанесён миномётный удар со стороны завода "Азовсталь". Благодаря профессиональным действиям российских военных удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела.

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