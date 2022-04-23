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Собянин пригласил москвичей на цветочное шоу

18:46
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Оно стартовало в парке "Зарядье"

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на масштабное цветочное шоу "Волны цветения". Оно стартовало в парке "Зарядье".
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"Многообразие цветочных композиций подчеркнет ландшафтные зоны парка, колорит российских регионов. Приходите посмотреть на весну в "Зарядье", - написал Собянин у себя в Telegram-канале.

По словам мэра, "Зарядье" впервые покажет гостям океан цветов. Почти гектар паркового пространства будет цвести с конца апреля до середины осени.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве в полной мере, без ограничений возобновляют проведение фестивалей. Так, главный благотворительный фестиваль столицы "Пасхальный дар" пройдёт в этом году без масок и социальных дистанций. На Пасхальной неделе в столице будут работать 23 фестивальные площадки.

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