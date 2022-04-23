Москвичей предупредили о ночных заморозках

В столицу вернутся холода
Жителей столичного региона на следующей неделе ждут ночные заморозки. Это явление часто бывает в конце апреля - начале мая.
Как сообщили в центре погоды "Фобос", температура воздуха с начала апреля более чем на градус отстаёт от нормы. В конце месяца ожидаются дожди, а по ночам подморозит.
Самой холодной ночью будет ночь с четверга на пятницу: температура опустится до минус четырёх градусов. Днём в эти дни ожидается не выше 10 градусов тепла.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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