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Точно в цель: Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ

18:23
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Съёмка велась с беспилотника

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ. Съёмка велась с беспилотника.

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С его помощью осуществлялось наведение на цель. Сам удар произведён высокоточными артиллерийскими снарядами. В результате уничтожены ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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