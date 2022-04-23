В Курской области из миномётов обстрелян пограничный пункт

Пострадавших нет

Помещение Россельхознадзора загорелось после обстрела пограничного пункта в Курской области. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его информации, огонь вёлся из миномётов со стороны Украины. Пострадавших нет.

Это уже не первый обстрел в Курской области. Ранее украинские военные также открывали огонь по объектам инфраструктуры и жилым домам в Белгородской области. Подобные инциденты регистрировались и в Брянской области. В Минобороны России предупреждали киевские власти, что после таких случаев военные будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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