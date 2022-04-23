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Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолётов

19:46
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Об этом сообщил глава МИД Чавушоглу

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолётов, направляющихся в Сирию. Ограничения касаются военных и гражданских самолётов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет газета "Сабах".
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Глава турецкой дипломатии сообщил, что разрешения на полёты выдавались каждые три месяца. В апреле заканчивается текущее разрешение. Президент Турции сообщил об этом Владимиру Путину, утверждает Чавушоглу.

Комментариев со стороны российских официальных лиц на этот счёт пока нет.

Российские военные в Сирии выполняют специальные задачи с 2015 года. За это время на территории страны разгромлены формирования различных террористических международных организаций.

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