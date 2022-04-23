Нанесён ракетный удар по терминалу с американским оружием под Одессой

Он выведен из строя

Российские военные нанесли удар по терминалу в Одесской области, где хранилась крупная партия американского и европейского оружия. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар был нанесён высокоточными ракетами. Логистический терминал на военном аэродроме выведен из строя.

За минувшие сутки российская авиация поразила 79 военных объектов на Украине. Среди целей были три комплекса "Бук-М1" и один зенитный ракетный комплекс "Тор", 52 района сосредоточения живой силы и техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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