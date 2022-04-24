Православные христиане встречают Пасху

На богослужении в Храме Христа Спасителя присутствовал президент

Православный мир отмечает сегодня Пасху. Верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!". А минувшей ночью прошли праздничные службы, сообщает "ТВ Центр".

В Храме Христа Спасителя богослужение провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там собрались несколько тысяч прихожан, многие приехали семьями из разных российских регионов. И в церковном убранстве, и в одеяниях служителей главные цвета - белый и красный - символы крови Христа и торжества новой жизни.

По многолетней традиции главный храм столицы посетил президент Владимир Путин. В руках верующих свечи, зажжённые от благодатного огня. Его доставили из Иерусалима спецбортом и отправили лампадки во все уголки нашей страны.

Предстоятель Русской православной церкви в специальном видеообращении поздравил верующих, призвал их молиться о мире, проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить единство между православными.

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