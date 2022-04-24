Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области

Их поздравили с праздником

Российские военные привезли жителям Харьковской области более 160 тонн гуманитарной помощи, в том числе, традиционные праздничные угощения. Накануне куличи и яйца освятили в Белгородской области.

Сразу же после литургии конвой в сопровождении военной полиции отправился в Донбасс. Пасхальные подарки доставили и нашим военным. В города Изюм и Купянск также привезли муку, сахар, крупы, тушёнку и питьевую воду.

На месте работают волонтёры, они распределяют продукты и доставляют их пожилым и больным людям. Обстановка в городах остаётся сложной - перебои с электричеством, не работают насосные станции. Воду для жителей привозят в цистернах. Специалисты сейчас налаживают трансформаторные подстанции, приводят в порядок объекты инфраструктуры.

В Херсонской области местные жители обратились к нашим сапёрам и сообщили о неразорвавшихся снарядах, которые при обстрелах со стороны ВСУ попали к ним на участки. Такая работа требует больше времени и осторожности - рядом жилые постройки. Взрывоопасные находки аккуратно извлекают и вывозят в безопасные места для уничтожения, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"