Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации

Они проявляют настоящий героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Старший матрос Максим Леухин подвозил боеприпасы к позициям наших военных во время боя с превосходящими силами украинских националистов и попал под миномётный обстрел. Умело маневрируя Максим вывел грузовик из-под вражеских снарядов и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Ефрейтор Вадим Ялалов также вывел боевую машину пехоты из-под удара противника, заняв выгодные позиции для ответного огня. В течение суток дивизион ефрейтора Ялалова отразил несколько атак, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника. Вадим получил осколочное ранение, однако из боя не вышел и продолжил держать оборону.

Подразделение старшего лейтенанта Антона Калинченко во время наведения понтонной переправы вступило в сражение с превосходящими силами противника. Калинченко получил ранение, но смог сам себе оказать первую помощь и продолжить бой до полного уничтожения формирования украинских националистов, сообщает "ТВ Центр".

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