В него вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. На высший пост претендуют действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. После первого тура, который прошёл 10 апреля, разрыв между ними составил чуть больше 4% голосов.

На заморских территориях голосование началось уже в субботу. Повлиять на мнение граждан в ходе этой предвыборной кампании активно пытались из-за рубежа. Лидеры ФРГ, Испании и Португалии открыто призывали голосовать за Эммануэля Макрона.

Его соперница по президентской гонке неоднократно заявляла о необходимости налаживать отношения Парижа с Москвой, что, конечно, не устраивает коллективный Запад, сообщает "ТВ Центр".

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