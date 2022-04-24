ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил россиян с Пасхой

11:17
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Мэр пожелал им здоровья и благополучия

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Пасхой. "Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия", - написал мэр у себя в Telegram-канале.

Православный мир отмечает один из главных церковных праздников. Ночью во всех храмах прошли богослужения. В Храме Христа Спасителя его провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По многолетней традиции главный храм посетил президент Владимир Путин.

Накануне в Москву доставили частичку благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пасхальное богослужение
Пасхальное богослужение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.