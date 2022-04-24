Мэр пожелал им здоровья и благополучия

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Пасхой. "Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия", - написал мэр у себя в Telegram-канале.

Православный мир отмечает один из главных церковных праздников. Ночью во всех храмах прошли богослужения. В Храме Христа Спасителя его провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По многолетней традиции главный храм посетил президент Владимир Путин.

Накануне в Москву доставили частичку благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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