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Путин поздравил россиян с Пасхой

10:16
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Президент особо отметил роль РПЦ

Президент России поздравил россиян с Пасхой. В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей.
Православные христиане встречают Пасху

Президент особо подчеркнул созидательную Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение традиций. "В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся", - отметил глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил россиян с Пасхой. Он пожелал всем здоровья и благополучия.

Православный мир отмечает один из главных церковных праздников. Ночью во всех храмах прошли богослужения. В Храме Христа Спасителя его провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По многолетней традиции главный храм посетил президент Владимир Путин.

Накануне в Москву доставили частичку благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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