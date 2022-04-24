Как встречают Пасху в мире

Этот праздник отмечают во многих странах

Воскресение Христово празднуют сегодня и за рубежом. Торжественные богослужения прошли в Иерусалиме, Стамбуле, Сербии, Грузии, Болгарии и других странах.

В Греции и на Кипре по традиции ночное небо озарилось фейерверками, а на улицы вышли тысячи верующих с горящими свечами в руках. Праздничную атмосферу подчеркнули и красочные музыкальные процессии.

Одновременно с православными Пасху встретили прихожане ряда древних церквей Востока. Богослужения прошли в Египте, Эфиопии и Эритрее, сообщает "ТВ Центр".

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