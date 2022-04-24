ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как встречают Пасху в мире

11:49
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Этот праздник отмечают во многих странах

Воскресение Христово празднуют сегодня и за рубежом. Торжественные богослужения прошли в Иерусалиме, Стамбуле, Сербии, Грузии, Болгарии и других странах.

В Греции и на Кипре по традиции ночное небо озарилось фейерверками, а на улицы вышли тысячи верующих с горящими свечами в руках. Праздничную атмосферу подчеркнули и красочные музыкальные процессии.

Одновременно с православными Пасху встретили прихожане ряда древних церквей Востока. Богослужения прошли в Египте, Эфиопии и Эритрее, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Празднование Пасхи в Греции
Празднование Пасхи в Греции
Празднование Пасхи в Греции
Празднование Пасхи в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.