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К марафону "Zа Россию" присоединяются новые города

12:35
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Он завершится 5 мая

Всё больше городов присоединяются к музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию". В Рязани прошёл концерт в поддержку наших военных, выполняющих свой долг в Донбассе и на Украине. Популярные песни исполнили звезды оперы и эстрады.   

Эстафету принял и Новокузнецк. Несмотря на не самую тёплую погоду, организаторам удалось создать атмосферу рок-концерта. Мощный заряд эмоций людям подарили известные группы 7Б и "Смысловые галлюцинации", сообщает "ТВ Центр".

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