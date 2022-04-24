К марафону "Zа Россию" присоединяются новые города

Он завершится 5 мая

Всё больше городов присоединяются к музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию". В Рязани прошёл концерт в поддержку наших военных, выполняющих свой долг в Донбассе и на Украине. Популярные песни исполнили звезды оперы и эстрады.

Эстафету принял и Новокузнецк. Несмотря на не самую тёплую погоду, организаторам удалось создать атмосферу рок-концерта. Мощный заряд эмоций людям подарили известные группы 7Б и "Смысловые галлюцинации", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"