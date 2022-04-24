Провалена попытка прорыва боевиков с территории "Азовстали"

Завод находится в плотном окружении

В освобожденном от националистов Мариуполе наши подразделения жёстко пресекают все попытки радикалов, заблокированных на территории завода "Азовсталь", вырваться наружу. Штурмовая группа, открывает плотный огонь по националистам и заставляет их вернуться в подвалы. Под прикрытием Росгвардии, отряд ополченцев успевает сделать рывок и обойти здание с фланга.

Ещё одна попытка радикалов, блокированных на "Азовстали", вырваться из окружения провалена. Весь периметр завода - под постоянным наблюдением спецназа. Пристреляны почти все улицы и проходы, сообщает "ТВ Центр".

В подземные казематы бойцы не заходят. Добивают националистов в плотных перестрелках между домами и внутри зданий. Если сопротивление серьёзное, спецназ вызывает огонь артиллерии. На цели батареи наводит дрон-разведчик.

Много работы сегодня и у тыловых подразделений. Из Белгородской области в города Изюм и Купянск на Харьковщине российские военные доставили и передали местным жителям более 160 тонн продовольствия. Кроме традиционных продуктовых наборов, привезли к Пасхе освященные куличи и крашенные яйца.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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