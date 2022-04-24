Австрия выступила против вступления Украины в ЕС

В Европе назревает раскол

Австрия выступает против вступления Украины в Евросоюз. Как заявил глава МИД страны Александр Шалленберг, речь идёт о защите западного образа жизни с его основными правами и свободами. Министр считает, что такие условия подходят не всем государствам.

Европе не удаётся договориться и по теме поставок оружия. Из-за противоречий на грани распада оказалась правящая коалиция Болгарии. Нет единой позиции и в Берлине. В свою очередь США продолжают нагнетать обстановку, в преддверии визита в Киев госсекретаря Блинкена, сообщает "ТВ Центр".

На Украину уже прибыли первые партии американских дронов-камикадзе. Крохотные аппараты развивают скорость до 160 километров в час и призваны уничтожать живую силу противника. Для поражения воздушных целей Великобритания начнёт поставки бронированных ракетных установок.

Сегодня в Киеве ждут госсекретаря США и министра обороны. Речь в первую очередь пойдёт о наращивании объёмов военной помощи. Однако, чем больше поставки, тем дольше тянется конфликт и тем сложнее европейским странам выполнять собственные обязательства по санкциям. Российские грузовые суда, чьи владельцы попали под рестрикции, почти два месяца простаивают во портах Франции. Корабли, длина которых достигает 140 метров, мешают прохождению других плавсредств. Местные власти вынуждены то и дело перегонять суда, причём, за свой счёт.

Опасения некоторых европейских политиков по-прежнему вызывают и не стихающие разговоры об эмбарго на российский газ. По словам директора Торгово-промышленной палаты Германии, это нанесёт гораздо больший удар по экономике, чем пандемия.

Эхо резкой антироссийской риторики раздаётся не только в экономических кругах, но и на улицах европейских городов. Жители Польши недовольны наплывом беженцев. Полиция начала расследование после десятков поступивших жалоб.

И чем дальше, тем сильнее заметен раскол европейского сообщества. Болгария отказывается поставлять на Украину оружие, ограничившись гуманитарной помощью, а на площадях Германии звучит российский гимн.

Недоверие к официальной политике Запада добавляет и поведение Джо Байдена, который уже даже не веселит, скорее, пугает публику. Дональд Трамп сравнил действующего главу Белого дома с марионеткой, которая выполняет приказы невидимого персонажа.

А вот у главы оборонного ведомства Ллойда Остина с последовательностью действий проблем явно нет. Пентагон продолжает строить планы в отношении Киева. В ближайшее время проведёт встречу с представителями 20 государств, где среди прочих вопросов будут обсуждать "послевоенный порядок" на Украине.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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