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В Рязанской области спасатели готовятся к пику паводка

13:25
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Уровень воды в Оке резко растёт

Около 30 российских регионов находятся во власти половодья. В Рязанской области готовятся к наступлению пика паводка - за сутки уровень воды в Оке повысился на восемь сантиметров.

Без транспортного сообщения остались два населённых пункта. Для переправки местных жителей задействована спецтехника, сообщает "ТВ Центр".

В Брянской области подтоплено около 600 приусадебных участков, в регионе действует режим ЧС. Из-за проливных дождей ситуация постоянно ухудшается. Спасатели и добровольцы организовали оперативные группы для экстренной помощи населению.

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