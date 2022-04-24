За ночь над Украиной сбито 10 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны России

Российские военные сбили за сутки над территорией Украины 10 беспилотных аппаратов. Также высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, обнаружены и поражены пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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