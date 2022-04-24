Российские десантники спасли тяжелораненого офицера ВСУ

Его бросили товарищи

Российские десантники спасли брошенного товарищами на поле боя офицера ВСУ. Украинский военный был ранен в ногу и не мог передвигаться. Его фактически оставили умирать сослуживцы.

Найденный с тяжёлой травмой старший лейтенант Игорь Оленчук доставлен в медицинский отряд и прооперирован, он в безопасности. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Сам Оленчук рассказал, что он полз с ранением трое суток по лесополосе. Его нашли российские военные. Офицера погрузили на бронемашину, привезли в расположение и оказали первую помощь.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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