ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти США заблокировали работу российского посольства

14:08
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Арестованы счета двух консульств

В Вашингтоне заблокирована работа российского посольства. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, Bank of America заблокировал счета двух генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. В адрес дипломатов по телефону и в письменном виде поступают угрозы. Также посол рассказал о попытках блокирования выезда из посольства.

В 2021 году США выслали 12 российских дипломатов, в сентябре Вашингтон потребовал высылку 55 сотрудников посольства. В связи с последними событиями Антонов отметил, что действия Вашингтона вполне понятны в контексте той русофобии, которая сейчас развёрнута в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российское посольство в США
Российское посольство в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.