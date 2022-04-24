Власти США заблокировали работу российского посольства

Арестованы счета двух консульств

В Вашингтоне заблокирована работа российского посольства. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, Bank of America заблокировал счета двух генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. В адрес дипломатов по телефону и в письменном виде поступают угрозы. Также посол рассказал о попытках блокирования выезда из посольства.

В 2021 году США выслали 12 российских дипломатов, в сентябре Вашингтон потребовал высылку 55 сотрудников посольства. В связи с последними событиями Антонов отметил, что действия Вашингтона вполне понятны в контексте той русофобии, которая сейчас развёрнута в США.

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