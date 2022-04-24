В Москве открылась навигация

Праздник прошёл на Северном речном вокзале

Сегодня на Москве-реке открылась навигация. Этим утром на Северном речном вокзале организовали торжественную церемонию, сообщает "ТВ Центр".

На причале под аккомпанемент духового оркестра моряки-кадеты подняли флаг России. Праздник прошёл в формате фестиваля. Для участников подготовили тематические квесты, детские лекции по правилам поведения у воды, экскурсии в здании вокзала.

Гвоздём программы стало выступление флайбордистов. Тот случай, когда акробат одновременно работает с двумя стихиями - и с водой, и с воздухом.

В этом году вся столичная система водного транспорта будет работать по новым правилам. В первую очередь они призваны упростить жизнь пассажирам. Появятся и совершенно новые возможности. Скоро на реке будет удобно не только отдыхать. Подробности – в репортаже Ксении Игнатовой (смотрите видео).

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