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Большая вода затопила десятки посёлков в Подмосковье

16:07
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Этой зимой было много снега

Сохранить ноги сухими многие жители Подмосковья сейчас никак не могут. В регионе продолжается рекордный паводок. Зима в этом году выдалась аномально снежной, а весна дождливой и тёплой.

И осадки продолжаются - апрельская норма перевыполнена уже больше, чем на треть. Вот большая вода и вырвалась на свободу, затопив десятки подмосковных посёлков.

И хотя паводок уже начал отступать, ситуация пока всё равно сложная. В этом убедился Илья Данильцев (смотрите видео).

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