Роспотребнадзор оценил риски завоза неизвестного гепатита в Россию

Заболевание обнаружено в 12 странах мира

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о неизвестном гепатите, очаги которого зарегистрированы в Европе. Риск завоза этого заболевания в Россию крайне низкий, отметили в ведомстве.

"С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сейчас в России принимаются необходимые меры для предотвращения завоза опасного заболевания. В частности, усилен контроль на санитарно-карантинных пунктах.

По состоянию на конец этой недели, 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

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