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В центре Москвы зарезан 22-летний хоккеист Роман Дидур

15:16
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Подозреваемый задержан

Минувшей ночью в центре Москвы зарезан хоккеист Роман Дидур. Ему было 22 года. Инцидент произошёл на Николоямской улице у одного из кафе.
В Москве известный радиоведущий зарезан в своей квартире

Подозреваемый в убийстве уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом АГН "Москва" сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР Юлия Иванова.

В Следственном комитете сообщили некоторые подробности происшествия. Между двумя ранее незнакомыми жителями Москвы произошёл конфликт.

Подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом в область груди. Молодой человек скончался на месте.

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Хоккеист Роман Дидур
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