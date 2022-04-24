Путин и генсек ООН проведут переговоры в Кремле

Речь пойдёт о событиях на Украине

На следующей неделе Владимир Путин примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Главной темой переговоров станут события на Украине. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1".

На этой неделе представитель генсека сообщил, что Гутерриш попросил лидеров России и Украины принять его в Москве и Киеве. Генеральный секретарь ООН хочет говорить с президентами об установлении мира.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"