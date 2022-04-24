Собянин рассказал о запуске регулярных речных маршрутов

В столице открылась навигация

В Москве скоро появятся два регулярных речных маршрута. Об этом написал в своём Telegram-канале Сергей Собянин.

Речные трамвайчики будут ходить от Фили до Киевского вокзала и от Печатников до Автозаводского моста. На регулярных маршрутах будут работать инновационные электрические суда, сделанные в России. Прогулку можно будет оплатить популярной у москвичей картой "Тройка" или банковской картой.

Сегодня в Москве открылась речная навигация. "Открыли летнюю навигацию на Москве-реке. Церемония проходила на Северном речном вокзале. Это не только важный транспортный объект, но и любимое место в Москве для отдыха всей семьёй. Как результат - восемь престижных наград, четыре из которых - мирового уровня", - сообщил мэр.

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