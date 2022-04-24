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С МКС не может вернуться группа космических туристов

17:44
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Мешает погода на Земле

На МКС застряли четверо космических туристов. Плохая погода в районе посадки мешает им вернуться на Землю.
На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс

Туристы улетели на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX 8 апреля и должны были вернуться на Землю через десять дней, сообщает NASA.

Новая дата возможной посадки перенесена на 25 апреля.

В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Каждый из них заплатил за полёт в космос 55 миллионов долларов.

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