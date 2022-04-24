Ракету "Сармат" могут оснастить гиперзвуковыми "Авангардами"

Это будет мощное оружие

Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" могут оснастить гиперзвуковыми блоками "Авангарда". Этого не исключил командующий РВСН Сергей Каракаев.

В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что в основе "Сармата" лежит более мощный носитель, чем у комплекса "Авангард".

Проект ракеты "Сармат" был впервые продемонстрирован в 2018 году. В апреле этого Минобороны сообщило о первом успешном запуске ракеты. Стратегический ракетный комплекс "Авангард" уже стоит на боевом дежурстве в России.

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