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Жалкий спектакль: в Сети посмеялись над пресс-конференцией Зеленского в метро

19:17
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Президент спустился под землю

Пользователей Twitter возмутила и рассмешила пресс-конференция Владимира Зеленского в киевском метро. Поводом для обсуждения стала публикация французского журналиста Лорана Базена, который выложил у себя вTwitter фотографии президента Украины, отметив его мужество.

"О каком мужестве вы говорите после того, как он убил такое количество лояльно относящихся к России украинцев?" – задаются риторическим вопросом пользователи соцсети.

Зеленский - клоун. Он уже проиграл в противостоянии, за которое сам и несет ответственность.

Этот человек ведёт свой народ к смерти и жизни в скитаниях, но до сих пор находятся идиоты, которые ему аплодируют!

Честно говоря, жалко выглядит это шоу.

В следующий раз он проведёт пресс-конференцию прямо на саркофаге над Чернобыльской АЭС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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