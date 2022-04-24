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Село Отрадное под Белгородом обстреляли с территории Украины

18:11
  • воскресенье
  • 24 апреля 2022

Пострадавших нет

Село Отрадное в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. "Был прилёт снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет", - сообщил в своём Telegram-канале глава районной администрации Владимир Перцев.
В Курской области из миномётов обстрелян пограничный пункт

Накануне обстрелу со стороны Украины подверглась Курская область. В результате начался пожар в здании Россельхознадзора. Огонь вёлся из миномётов, никто не пострадал.

Это уже не первый обстрел в приграничных с Украиной областях. Ранее украинские военные также открывали огонь по объектам инфраструктуры и жилым домам в Белгородской области. Подобные инциденты регистрировались и в Брянской области. В Минобороны России предупреждали киевские власти, что после таких случаев военные будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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