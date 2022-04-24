В Мариуполе полностью прекращены боевые действия

Город возвращается к мирной жизни

В Мариуполе смолкли разрывы снарядов. Город возвращается к мирной жизни. Власти Мариуполя заявили, что никаких боевых действий больше не ведётся.

"Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается", - рассказал в интервью ТАСС мэр города Константин Иващенко.

Накануне стало известно, что в Мариуполе заработала мобильная связь. В город регулярно привозят гуманитарную помощь.

Тем не менее, в промзоне, на заводе "Азовсталь" остаётся блокированной группировка украинских военных и националистов. Президент России Владимир Путин на этой неделе приказал прекратить штурм предприятия и заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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