Макрон лидирует во втором туре выборов

Данные экзит-полов могут поменяться

Эммануэль Макрон, по данным бельгийского телеканала RTBF, набирает на президентских выборах 55-58% голосов. Канал ссылается на экзит-полы двух институтов изучения общественного мнения. У Марин Ле Пен от 42% до 45%. Эти данные могут поменяться, отмечают журналисты в эфире телеканала.

Тем временем, действующий президент Франции прибыл в Елисейский дворец, где он будет следить за результатами выборов. После 20 часов по местному времени Макрон планирует выступить перед своими избирателями на Марсовом поле.

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. В него вышли нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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