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Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции

08:05
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Действующий глава государства набрал 58,55% голосов

Обработка 100% бюллетеней для голосования показала, что президент Франции Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре выборов главы государства с результатом 58,55%. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказали в министерстве внутренних дел Франции.
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Конкурентка Макрона, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41,45% голосов избирателей. Еще до завершения обработки бюллетеней она признала свое поражение, сообщает РИА Новости.

Эмманюэль Макрон в ночь на 25 апреля обратился к нации с заявлением, что поддержавшие его французы выразили ему доверие для реализации проекта "более независимой Франции, более сильной Европы".

Макрон также заявил, что он "не кандидат одного лагеря, а президент для всех", и пообещал найти ответы на вопросы и тревоги всех французов, включая голосовавших за Ле Пен.

По словам Макрона, его второй президентский срок будет непростым, однако вместе с нацией он сделает его историческим для будущих поколений.

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