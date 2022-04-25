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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину

08:23
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне

Поставки Соединенными Штатами Украине вооружений не способствуют поиску дипломатического решения и урегулированию ситуации. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Российская сторона подчеркнула неприемлемость такой ситуации, когда "когда США пичкают Украину оружием", и потребовала прекратить эту практику.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 25 апреля объявили о новой военной помощи Украине на сумму 322 млн долларов. По сведениям американских СМИ, 165 млн долларов из этих средств будут направлены на приобретение боеприпасов.

Военное финансирование также получат 15 стран—союзников США, которые "обеспечивали Украину критически важными военными поставками" с начала российской военной операции, сообщает "Коммерсантъ".

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