Брюссель опроверг согласование эмбарго на поставки нефти из России

Члены ЕС не пришли к соглашению по этому вопросу

Между государствами-членами Евросоюза нет согласия относительно введения запрета на поставки российской нефти в рамках расширения ограничительных мер против России. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Прекращение импорта нефти и газа из России либо введение штрафных таможенных пошлин на такие поставки были бы важны для оказания давления на российские власти, чтобы посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров, заявил Боррель.

Однако глава евродипломатии признал, что эмбарго одобряет недостаточное количество членов ЕС, некоторые из них открыто грозили ввести вето на возможное нефтяное эмбарго.

Ожидается, что вопрос запрета или ограничения поставок российской нефти обсудят на саммите ЕС, запланированном на 30-31 мая, рассказал представитель Брюсселя в интервью Die Welt.

В СМИ ранее появилась информация о том, что в шестой пакет антироссийских санкций могут включить "некоторую форму запрета" на импорт нефти и меры против банков. Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России.

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