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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:26
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Военнослужащие проявляют героизм и отвагу

Министерство обороны рассказало о подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Старший лейтенант Илья Пакулов обнаружил основательно обустроенную оборону противника. Это был важный рубеж, который прикрывали минометы и артиллерия националистов. Илья на боевой машине пехоты выдвинулся вперед и вызвал огонь неприятеля на себя, был ранен, однако сумел передать координаты  врага нашим основным силам. За проявленную отвагу Пакулов награжден орденом Мужества.

Майор Дмитрий Лысенко, несмотря на полученные ранение и контузию, продолжал корректировать огонь российской артиллерии во время освобождения одного из населенных пунктов. Для обороны радикалы использовали инженерные и минно-взрывные заграждения, а также тяжелое вооружение. Благодаря самоотверженным действиям майора Лысенко огневые точки противника были полностью уничтожены. При этом потерь среди российских подразделений допущено не было.

Рядовой Илья Коченгин не дал националистам выйти из окружения и  мужественно отражал атаки неприятеля. Даже после нанесения массированного огнеметного удара по позициям наших мотострелков, Илья, получив ранение, продолжил вести прицельный огонь по радикалам.  В результате наши войска смогли полностью  блокировать противника.

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