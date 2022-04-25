В Рязани и Новокузнецке прошли концерты в рамках марафона "Zа Россию"

Организаторы и участники поддержали военных, принимающих участие в спецоперации

Все больше российских городов присоединяются к музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию".

В Рязани прошел концерт в поддержку наших военных, выполняющих свой долг в Донбассе и на Украине. Популярные песни исполнили звезды оперы и эстрады.

Эстафету принял и Новокузнецк. Организаторам удалось создать атмосферу рок-концерта. Мощный заряд эмоций людям подарили известные группы "7Б" и "Смысловые галлюцинации".

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