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Беспорядки во Франции: в Марселе и Лионе появились баррикады

08:41
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Люд протестуют после второго тура выборов, на которых победил действующий президент

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов. Он получил 58,5% голосов. Его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен - 41,5%.

Переизбранный глава Пятой республики пообещал французам стать "президентом для всех" и продолжить работать "во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами". По словам Макрона, Францию ожидают "неспокойные", но "исторические" времена.

В свою очередь, Марин Ле Пен, несмотря на поражение, считает результат потрясающим. Она заявила о намерении участвовать в парламентских выборах.

Но не все французы оказались согласны с предварительными данными. Сразу в нескольких крупных городах прошли акции протеста. В Марселе, Лионе, Нанте манифестанты устроили баррикады, жгли файеры и мусорные баки. В некоторых районах отмечены жесткие стычки со стражами порядка. Наиболее массовое недовольство высказали парижане. Для разгона демонстрантов спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

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